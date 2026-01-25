В Праге определились с вопросом самолетов L-159 для Украины: какое решение приняло правительство

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш / © Reuters

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Украина не получит чешские легкие боевые самолеты L-159, окончательно закрыв вопросы их возможной поставки.

Его слова цитирует издание Idnes.

"Никаких L-159 нет и не будет. Это закрытый вопрос", – заявил Бабиш.

Глава чешского правительства также подверг резкой критике начальника Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карела Ржегку, который ранее публично поддерживал идею передачи Украине четырех таких самолетов. По словам генерала, это не помешало бы обороноспособности страны, а сами самолеты можно было передать безвозмездно.

Ржегка поддерживал позицию президента Чехии Петра Павела, ранее также заявлявшего о готовности передать L-159 Силам обороны Украины. В то же время начальник Генштаба воздержался от комментариев по поводу заявлений премьера и министра обороны, выступивших против передачи или продажи этих самолетов.

"Кареллу Ржегци было бы лучше промолчать", - заявил Бабиш, назвав дискуссию вокруг возможных поставок L-159 Украине "искусственной проблемой".

По словам премьера, позиция начальника Генштаба противоречит заявлениям министра обороны Яромира Зуны, который подчеркивал необходимость сохранения этих самолетов для нужд чешской армии.

Президент Чехии Петр Павел впервые заговорил о возможной передаче L-159 в мае 2023 года. Тогда предполагалось, что эти самолеты могут использоваться украинскими военными во время анонсированного контрнаступления.

L-159 ALCA – это многоцелевой легкий боевой самолет чешского производства компании Aero Vodochody, модернизированная версия учебно-боевого самолета L-39 Albatros. Он применяется для непосредственной авиационной поддержки, штурмовых и разведывательных задач, а также для противодействия ударным беспилотникам.

