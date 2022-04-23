В Праге появилась улица Украинских Героев: посольству России сменили адрес (фото)

В столице Чехии переименовали только ту часть улицы, где находится российская дипломатическая миссия.
Посольство России в Праге теперь расположено на улице Украинских Героев. Соответствующая вывеска была торжественно смонтирована в пятницу, 22 апреля, на небольшом участке улицы Коруновичной, который этой целью официально переименовали.
Об этом сообщили в посольстве Украины в Чехии, опубликовав соответствующие фото.
Уже через месяц после полномасштабного вторжения России в Украину городской совет Праги принял решение о переименовании части улицы, на которой расположено посольство РФ.
Переименование участка улицы не доставило никаких хлопот жителям Праги.
"В данной местности нет ни одного физического лица, которому пришлось бы менять идентификационную карточку, а также нет ни одного юридического лица, кроме Российской Федерации", — сказал депутат горсовета Ян Чабр.
Посольству России, чтобы не возникло проблем с почтой, придется использовать новое название улицы. Кроме того, в качестве адреса посольство может указать соседнюю площадь, названную в честь российского оппозиционного лидера Бориса Немцова, который был убит в Москве.
Также депутаты одобрили присвоение соседнему мосту имени героя украинской войны Виталия Скакуна, погибшего 24 февраля в украинском городе Херсон, где взорвал мост, чтобы не допустить продвижение российских войск. Теперь мост соединяет улицу Коруновичную с новой улицей Героев Украины.
Напомним, в Чехии за публичное одобрение войны России против Украины грозит уголовная ответственность.
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