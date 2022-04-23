В Праге появилась улица Украинских Героев: посольству России сменили адрес (фото)

В столице Чехии переименовали только ту часть улицы, где находится российская дипломатическая миссия.

Посольство России в Праге теперь расположено на улице Украинских Героев. Соответствующая вывеска была торжественно смонтирована в пятницу, 22 апреля, на небольшом участке улицы Коруновичной, который этой целью официально переименовали.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Чехии, опубликовав соответствующие фото.

Уже через месяц после полномасштабного вторжения России в Украину городской совет Праги принял решение о переименовании части улицы, на которой расположено посольство РФ.

Переименование участка улицы не доставило никаких хлопот жителям Праги.

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"В данной местности нет ни одного физического лица, которому пришлось бы менять идентификационную карточку, а также нет ни одного юридического лица, кроме Российской Федерации", — сказал депутат горсовета Ян Чабр.

Посольству России, чтобы не возникло проблем с почтой, придется использовать новое название улицы. Кроме того, в качестве адреса посольство может указать соседнюю площадь, названную в честь российского оппозиционного лидера Бориса Немцова, который был убит в Москве.

Также депутаты одобрили присвоение соседнему мосту имени героя украинской войны Виталия Скакуна, погибшего 24 февраля в украинском городе Херсон, где взорвал мост, чтобы не допустить продвижение российских войск. Теперь мост соединяет улицу Коруновичную с новой улицей Героев Украины.

Как исторически связаны Чехия и Россия

Напомним, в Чехии за публичное одобрение войны России против Украины грозит уголовная ответственность.

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