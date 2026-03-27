В Праге Русский дом забросали "коктейлями Молотова"
Судя по обнародованным фотографиям, в здании выбиты окна, поврежден фасад.
Здание Русского дома в столице Чехии Праге забросали «коктейлями Молотова».
Об этом 27 марта сообщил его глава Игорь Гиренко кремлевскому пропагандистскому агентству ТАСС.
Агентство опубликовало фото здания после нападения.
Чешская полиция сообщила, что расследует нападение, во время которого вечером 26 марта кто-то бросил несколько «коктейлей Молотова» в здание Русского дома.
Неизвестного ищут по подозрению «в причинении вреда чужому имуществу», отметили в полиции.
