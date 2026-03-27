В Праге Русский дом забросали "коктейлями Молотова"

Судя по обнародованным фотографиям, в здании выбиты окна, поврежден фасад.

Светлана Несчетная
Нападение на Русский дом в Чехии

Нападение на Русский дом в Чехии / © ТАСС

Здание Русского дома в столице Чехии Праге забросали «коктейлями Молотова».

Об этом 27 марта сообщил его глава Игорь Гиренко кремлевскому пропагандистскому агентству ТАСС.

Агентство опубликовало фото здания после нападения.

Судя по обнародованным фотографиям, в здании выбиты окна, поврежден фасад.

Чешская полиция сообщила, что расследует нападение, во время которого вечером 26 марта кто-то бросил несколько «коктейлей Молотова» в здание Русского дома.

Неизвестного ищут по подозрению «в причинении вреда чужому имуществу», отметили в полиции.

