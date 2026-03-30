В Праге судят группу молодых украинцев: что они натворили

Украинско-чешская банда из пяти человек похитила девушку и потребовала деньги

В Праге судят четырех украинцев за похищение человека и масштабное ограбление.

Об этом пишет чешское издание «Новости».

В понедельник перед Муниципальным судом в Праге предстала группа из четырех украинцев и чешки. Им предъявлены обвинения в ограничении личной свободы и ограблении.

По словам прокурора, банда похитила и угрожала убийством 21-летнюю девушку с ограниченной дееспособностью, за которую требовали выкуп более четверти миллиона чешских крон (более 400 тыс. грн). Большинство обвиняемых признались в совершенном преступлении. От нее они пытались получить в общей сложности 260 000 крон, которые она якобы «отмыла» через свой банковский счет.

Сообщается, что на скамье подсудимых оказались:

Степан Поп,

Андриан Керечанин,

Андрей Бедей,

Михаил Федораныч

Мария-Анна Бочанова.

По словам правоохранителей, злоумышленники выманили девушку в машину и применили психологическое давление. Один из подозреваемых брызнул потерпевшей в лицо перечным спреем, а другие якобы кричали на нее, что она «толстая грязная с*ка», «толстая свинья», и спрашивали, где деньги.

Затем девушку усадили в машину и отвезли в другое место. Там ее снова опрыскал перечным спреем в лицо. Затем обвиняемые оставили жертву в закрытой опрыскиваемой машине.

Когда ее наконец-то выпустили, подсудимый Керечанин направил на нее пистолет и спросил, где деньги. Девушка ответила, что не знает, поэтому Керечанин начал стрелять вокруг нее, чтобы испугать. Потом Федораныч будто подошел к ней и сказал, что за каждый неправильный ответ она получит перечный баллончик между глаз.

На следующий день после пыток группа отвела жертву в ее квартиру, чтобы она переоделась в лучшую одежду. Однако соседка сориентировалась и заперла девушку вместе с ее конвоиром в комнате и вызвала полицию. Правоохранители задержали подозреваемых. Теперь каждому грозит до десяти лет лишения свободы.

