В Праге загорелось историческое здание: пожарные объявили второй уровень тревоги

В столице Чехии около 15 часов во вторник, 26 ноября, начался пожар в историческом здании Национального театра. Возгорание началось раздевалке техперсонала, после чего из окна помещения начал валить густой черный дым.

Об этом пишет iDNES.cz.

"На месте работают от 12 до 15 пожарных расчетов, они тушат пожар с наружных лестниц. До 16:00 место возгорания еще не было локализовано, на месте проводится проверка. В результате инцидента никто не пострадал", – сообщили журналисты.

Пожарные получили сообщение о пожаре около 15:00 по местному времени. Пожарно-спасательная служба Праги объявила второй уровень опасности.

Представитель Национального театра Томаш Станек сообщил журналистам, что пожарные проверяют задымленное помещение зрительного зала театра. Все сотрудники были эвакуированы из здания. На момент возгорания зрителей в театре не было.

На момент публикации неизвестно, удалось ли пожарным потушить возгорание. Также пока не сообщалось о причине пожара.

На прилегающих улицах из-за тушения пожара было остановлено трамвайное движение. Также ограничен проезд автотранспорта в ближайших кварталах.

В театре сообщили, что пожар не повлияет программу выступлений, так как сегодня и завтра запланированы только репетиции. В четверг и пятницу в пражском Национальном театре состоится мировая премьера балета "Шахерезада" в постановке Итало Мауро Бигонцетти.

Напомним, в аэропорту Анталии загорелся российский самолет с пассажирами Пострадавших в результате инцидента, по информации турецких властей, нет.

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