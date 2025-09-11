ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
280
Время на прочтение
1 мин

В правительстве Албании должность получила модель ИИ: какие обязанности будет выполнять Диелла

Искусственный интеллект станет «слугой публичных тендеров» и обеспечит полную прозрачность процедур.

Автор публикации
Богдан Скаврон
Модель искусственного интеллекта Диелла

Модель искусственного интеллекта Диелла / © скриншот с видео

Албания стала первой страной в мире, где должность в правительстве получил не человек, а искусственный интеллект. Виртуальная чиновница по имени Диелла (в переводе с албанского — «солнышко») будет отвечать за сферу государственных закупок.

О новом назначении сообщил в четверг, 11 сентября, премьер-министр страны Эди Рама, пишет Politico.

По его словам, Диелла станет «слугой публичных тендеров» и обеспечит полную прозрачность процедур.

Рама подчеркнул, что теперь решения о тендерах будут приниматься «вне министерств», а процесс станет «100% некоррумпированным и абсолютно прозрачным».

«Это не научная фантастика, а обязанность Диеллы», — сказал он.

Искусственный интеллект будет оценивать тендерные заявки и сможет «нанимать таланты со всего мира», что, по словам премьера, поможет разрушить бюрократические барьеры и предвзятость в госструктурах.

Назначение «виртуального чиновника» на должность в правительстве связано с многолетними проблемами Албании в сфере коррупции, особенно в госзакупках. Этот вопрос неоднократно поднимался Евросоюзом в ежегодных отчетах о верховенстве права.

Граждане страны уже знакомы с Диеллой через платформу e-Albania, которая объединяет цифровые государственные услуги. У нее даже есть собственный аватар — молодая женщина в национальной одежде.

Напомним, премьер-министр Эди Рама в июле 2025 года заявил об ИИ как инструменте для искоренения коррупции и повышения прозрачности, заявив, что эта технология может стать самым эффективным членом правительства Албании.

Дата публикации
Количество просмотров
280
