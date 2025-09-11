- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 280
- Время на прочтение
- 1 мин
В правительстве Албании должность получила модель ИИ: какие обязанности будет выполнять Диелла
Искусственный интеллект станет «слугой публичных тендеров» и обеспечит полную прозрачность процедур.
Албания стала первой страной в мире, где должность в правительстве получил не человек, а искусственный интеллект. Виртуальная чиновница по имени Диелла (в переводе с албанского — «солнышко») будет отвечать за сферу государственных закупок.
О новом назначении сообщил в четверг, 11 сентября, премьер-министр страны Эди Рама, пишет Politico.
По его словам, Диелла станет «слугой публичных тендеров» и обеспечит полную прозрачность процедур.
Рама подчеркнул, что теперь решения о тендерах будут приниматься «вне министерств», а процесс станет «100% некоррумпированным и абсолютно прозрачным».
«Это не научная фантастика, а обязанность Диеллы», — сказал он.
Искусственный интеллект будет оценивать тендерные заявки и сможет «нанимать таланты со всего мира», что, по словам премьера, поможет разрушить бюрократические барьеры и предвзятость в госструктурах.
Назначение «виртуального чиновника» на должность в правительстве связано с многолетними проблемами Албании в сфере коррупции, особенно в госзакупках. Этот вопрос неоднократно поднимался Евросоюзом в ежегодных отчетах о верховенстве права.
Граждане страны уже знакомы с Диеллой через платформу e-Albania, которая объединяет цифровые государственные услуги. У нее даже есть собственный аватар — молодая женщина в национальной одежде.
Напомним, премьер-министр Эди Рама в июле 2025 года заявил об ИИ как инструменте для искоренения коррупции и повышения прозрачности, заявив, что эта технология может стать самым эффективным членом правительства Албании.