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В правительстве Бельгии поселился пушистый "советник": премьер-министр забрал кота из приюта
Премьер-министр Бельгии забрал кота из приюта с неизлечимой болезнью.
В бельгийском правительстве появился необычный, но уже незаменимый советник — кот Максимус Тексторис Пульчер. Его в шутку называют ключевым участником самых серьезных заседаний.
Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Барт Де Вевера.
Максимус — шотландский вислоухий кот с непростым прошлым. Несколько недель назад он поселился в официальной резиденции главы бельгийского правительства. Премьер-министр Бельгии поделился в Сети, взявший этого кота из приюта.
От улицы к политике: история Максимуса
Ранее Максимус жил на улице, где подхватил вирус иммунодефицита кошек (ВОЗ). Это означает, что он не может контактировать с другими котами и должен жить только в помещении. Хотя возраст неизлечим, при надлежащем уходе животные могут прожить много лет. Затем он очутился в приюте.
Несмотря на сложное начало жизни, Максимус отлично адаптировался к новой, политической рутине. По словам премьера, пушистый «чиновник» уже успел активно приобщиться к правительственной работе, особенно во время ночных переговоров.
«Он вовремя вмешивался, выражая жалобы, идеально суммирующие ситуацию», — с юмором написал премьер-министр, подчеркивая уникальную роль своего нового подопечного.
Напомним, в США мужчина заразился бубенной чумой от своего домашнего кота. Лишь через несколько часов после незначительного пореза пальца и контакта с животным у мужчины начали появляться симптомы черной смерти.