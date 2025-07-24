В правительстве Бельгии поселился пушистый "советник": премьер-министр забрал кота из приюта

Кот Максимус / © 24tv.ua

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В бельгийском правительстве появился необычный, но уже незаменимый советник — кот Максимус Тексторис Пульчер. Его в шутку называют ключевым участником самых серьезных заседаний.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Барт Де Вевера.

Максимус — шотландский вислоухий кот с непростым прошлым. Несколько недель назад он поселился в официальной резиденции главы бельгийского правительства. Премьер-министр Бельгии поделился в Сети, взявший этого кота из приюта.

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От улицы к политике: история Максимуса

Ранее Максимус жил на улице, где подхватил вирус иммунодефицита кошек (ВОЗ). Это означает, что он не может контактировать с другими котами и должен жить только в помещении. Хотя возраст неизлечим, при надлежащем уходе животные могут прожить много лет. Затем он очутился в приюте.

Несмотря на сложное начало жизни, Максимус отлично адаптировался к новой, политической рутине. По словам премьера, пушистый «чиновник» уже успел активно приобщиться к правительственной работе, особенно во время ночных переговоров.

«Он вовремя вмешивался, выражая жалобы, идеально суммирующие ситуацию», — с юмором написал премьер-министр, подчеркивая уникальную роль своего нового подопечного.

Напомним, в США мужчина заразился бубенной чумой от своего домашнего кота. Лишь через несколько часов после незначительного пореза пальца и контакта с животным у мужчины начали появляться симптомы черной смерти.

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