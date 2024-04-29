В правительстве Германии прокомментировали убийство украинских военных россиянином

В Германии россиянин зарезал двух украинцев – это были раненые военнослужащие ВСУ, проходившие курс лечения и реабилитации. Представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что ФРГ не будет толеровать преступления против украинцев, которых в настоящее время в стране находится очень много.

Об этом пишет "Укринформ".

Он также добавил, что убийство украинских военных вызывает большую обеспокоенность.

"Понятно, что ничего подобного мы на нашей территории толеровать не можем и не будем. Украинцы, сбежавшие к нам от российской агрессивной войны, должны чувствовать себя здесь в безопасности", — подчеркнул Гебештрайт.

Спикер также призвал не делать выводы относительно мотивов и обстоятельств преступления до завершения следствия, проводимого правоохранительными органами Баварии.

Убийство военных ВСУ в Германии

В Германии россиянин зарезал двух украинцев, впоследствии стало известно – это были военные, которые проходили реабилитацию. Преступление произошло 27 апреля в городе Мурнау. Один из мужчин скончался до прибытия врачей. Второй мужчина скончался в больнице, несмотря на реанимационные мероприятия.

Журналист Андрей Цаплиенко уточнил, что убийца украинских военнослужащих – местный "Z-патриот", открыто поддерживавший российскую агрессию и демонстративно носивший нашивки с "Z-символикой".

В местной полиции впоследствии уточнили, что 57-летний подозреваемый в убийстве двух украинцев россиянин был доставлен в тюрьму по запросу прокуратуры к следователю судьи. Он будет находиться под стражей.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил: "Есть показания свидетелей о том, что троих этих людей уже видели вместе раньше. Есть признаки того, что у всех участников были признаки алкогольного опьянения. Это все нужно выяснить".

Херрманн заверил, что на данный момент "нет убедительных признаков того, что это, так сказать, отражение конфликта между Россией и Украиной".

По информации Spiegel, подозреваемого 57-летнего россиянина задержали у него в квартире. Он не сопротивлялся. Русский был пьян и признался в содеянном. Он сказал, что с украинскими военными у него возникла ссора.

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