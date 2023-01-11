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В правительстве Германии заявляют, что не знают о запросах отправить Украине танки Leopard

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В правительстве Германии заявляют, что не знают о запросах отправить Украине танки Leopard

Фото: Associated Press

Германия тесно координирует со своими союзниками военную поддержку Украины.

В немецком правительстве заявили, что им ничего не известно о каких-либо запросах от ее союзников прислать в Украину боевые танки Leopard.

Об этом заявил во вторник, 11 января, представитель правительства у Штеффен Гебестрайт, пишет Sky News.

В разговоре с журналистами он добавил, что Германия тесно координирует с США, Францией и Великобританией военную поддержку Украины.

Напомним, Берлин не спешит поставлять Украину танки Leopard. На днях немецкий канцлер Олаф Шольц не исключил передачи ВСУ танков Leopard. Впрочем, Берлин не пойдет на такой шаг самостоятельно, а только с союзниками.

Между тем, руководитель оборонного комитета Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Бундестаг будет дальше давить на Шольца, чтобы Берлин предоставил Украине танки Leopard.

Глава МИД Германии Анналена Бербок после визита в Харьков 10 января заявила на необходимости и предоставил поставлять Украине ПВО и танки.

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Дата публикации
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