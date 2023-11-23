В правительстве рассказали, как Украина будет решать вопрос с блокированием границы поляками: подробности

Сейчас украинская сторона пытается разговаривать с воеводами.

Мининфраструктуры Украины будет обсуждать разблокировку границы, которую с начала ноября перекрыли польские перевозчики, уже с новым правительством Польши.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас украинская сторона пытается говорить с воеводами, а также помогает гуманитарными грузами нашим водителям, питанием и решает вопрос с топливом.

“Вчера отправили официальные запросы к воеводам из Люблина и Подкарпатского воеводства, чтобы они обеспечили необходимые условия нашим водителям. Хотя бы это так. А говорить о разблокировке, наверное, уже будем с новым правительством», – рассказал Деркач.

Как известно, после проведения парламентских выборов в Польше президент Анджей Дуда поручил премьер-министру Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство.

Его должны сформировать оппозиционные партии Гражданская платформа, Третий путь и Ливица.

Они уже договорились о создании коалиции и избрании премьер-министром Дональда Туска, но реальная смена власти правительства произойдет только в середине декабря.

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в трех пунктах пропуска "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская" и "Дорогуск — Ягодин". 15 ноября протестующие в очередной раз отказались принимать предложение после переговоров.

Как забастовка польских перевозчиков может оказать влияние на работу многих компаний в Украине, читайте в материале ТСН.ua.

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