В предчувствии третьей мировой войны: в США опубликовали карту "горячих точек"

Наиболее вероятной причиной глобального конфликта американские аналитики называют спор относительно Тайваня.
Военное вторжение китайской армии на остров Тайвань, жители которого стремятся провозгласить независимость, может перерасти в противостояние между США и Китаем. По мнению аналитиков, такая война с применением ядерного оружия станет самой разрушительной в истории и будет угрожать существованию всего человечества.
Карту "горячих точек", из которых может разгореться третья мировая война опубликовали на сайте американского издания The Sun.
Как утверждают в описании к иллюстрации авторы исследования, официальное провозглашение независимости Тайваня может стать толчком к глобальному конфликту. Отношения между местными властями острова и материковым Китаем — худшие за последние 40 лет, Пекин может начать вторжение, чтобы не допустить сепаратизма.
В ситуации с Тайванем Вашингтон проводил стратегию "стратегической двусмысленности": убеждал тайваньские силы не провозглашать независимость и сдерживал Пекин от захвата острова силой.
Однако, глобальный мировой военный конфликт может начаться не только из-за боев за остров Тайвань. "Горячими точками" также остаются Кашмир (спорный регион между Индией и Китаем), Ормузский пролив, расположенной в акваториях Ирана и ОАЭ, представляет опасность возможность обоюдной бомбардировок КНДР и США ядерными ракетами.
Кроме того, по мнению авторов исследования, третья мировая война может возникнуть из-за конфликта между Турцией и Сирией, а также после обмена ядерными ударами между Ираном и Израилем.
Напомним, ранее президенткой Тайваня Цай Инвэнь отреагировала на предложение главы Китая Си Цзиньпина мирно присоединиться к КНР.