В преддверии выборов Трамп заговорил о "сокрушительных" ударах по Ирану

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пригрозил возобновить авиаудары по Ирану. Он сказал, что, возможно, ему придется нанести Тегерану «сокрушительный удар».

Об этом сообщает Радио Свобода.

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«И единственная причина, почему я еще не покончил с Ираном, состоит в том, что я хочу быть хорошим», — сказал он своим поклонникам 1 ноября на митинге в штате Айова.

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«Я хочу попытаться спасти всю эту жизнь, если смогу… Но в определенный момент нам придется нанести им сокрушительный удар», — добавил он.

Американский ведущий заявил, что Трамп может принять решение о применении ядерного оружия до 7 ноября. Возможной целью он называет гору Пикакс в центральном Иране, где, по утверждению израильской разведки, Тегеран возобновил обогащение урана.

Накануне Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность ударов по одному или двум объектам в Иране и заверил, что американская сторона способна разобраться с этим всего за десять минут.

США уже заявляли о готовности нанести масштабные удары по Ирану в течение 96 часов после соответствующего приказа президента, поэтому новое заявление Трампа прозвучало на фоне роста напряжения накануне промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября.

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Издание Axios сообщает, что США и Израиль разработали план масштабных ударов по Ирану, мишенями которого могут стать руководство страны, ее энергетические и ядерные объекты и инфраструктура. Сообщалось также, что Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а сам президент США ранее пригрозил новыми атаками по Ирану, заявив, что момент окончательного выбора между соглашением и возобновлением ударов близится.

Журналисты предполагают, что именно проигрыш республиканцев на довыборах в Конгресс США 3 ноября может подтолкнуть Трампа к решению о военной операции.

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