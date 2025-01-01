В Приднестровье прекратили отопление и горячее водоснабжение из-за отсутствия российского газа

Молдова также может ощутить последствия этой ситуации, поскольку основным производителем электроэнергии является Молдавская ГРЭС в Приднестровье.

В Приднестровье, оккупированном Россией в Молдове, с 1 января прекратили подачу тепла и горячей воды для населения, бюджетных учреждений и организаций. Единственным исключением стали лечебные учреждения со стационарными отделениями.

Как сообщили в "Тирастеплоэнерго", причиной стало прекращение транзита российского газа через территорию Украины и отказ Москвы снабжать ресурс другими маршрутами.

“В связи с временным прекращением поставки газа на теплогенерирующие объекты предприятия, с 1 января 2025 года с 7:00 утра прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности, кроме лечебных заведений со стационарным пребыванием», – заявили в "Тирастеплоэнерго".

Жителей призвали тепло одеваться, собираться семьями в одной комнате, вешать одеяла на окна и использовать электрообогреватели. При этом было запрещено использовать газовые или электрические плиты для обогрева.

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Закрытие т ранзитного маршрута российского газа через Украину 1 января 2025 сделало невозможным поставки в Приднестровье. Как отметили в Минэнерго Молдовы, технически возможно организовать поставки газа из Европы, но "наибольшая проблема заключается в обеспечении оплаты за газ в Приднестровском регионе, поскольку население там привыкло к очень низким тарифам, даже близко не покрывающим реальную стоимость газа".

Молдова также может ощутить последствия этой ситуации, поскольку основным производителем электроэнергии является Молдавская ГРЭС в Приднестровье. Станция использовала российский газ, но обеспечена запасами угля и мазута. В то же время, Кишинев создал газовые резервы на несколько месяцев и надеется на поддержку Румынии в случае дефицита электроэнергии.

Приднестровье остается под контролем русских военных с 1992 года, когда Россия оккупировала регион после военного конфликта с Молдовой.