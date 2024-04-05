В Приднестровье произошел взрыв на территории "военной части": какие последствия (видео)

Инцидент произошел в Рыбницком районе Молдовы — в 6 км от границы с Украиной.

В пятницу, 5 апреля, на территории так называемой воинской части непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" снова раздался взрыв.

Местные пропагандисты из телеканала "Первый Приднестровский" заявляют, что этот объект подвергся атаке неизвестного дрона и публикуют видео полета какого-то беспилотника.

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В результате взрыва якобы повреждена радиолокационная станция.

"Целью стала радиолокационная станция, которая получила незначительные повреждения, но обошлась без пострадавших. На месте работает следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство", — говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть только маленькую и неглубокую воронку в земле.

Вырва в земле вроде бы от взрыва дрона / Фото: из соцсетей

Инцидент произошел в Рыбницком районе Молдовы — в 6 км от границы с Украиной, но в так называемом министерстве обороны "ПМР" пока не обвиняют украинцев.

В Приднестровье произошел взрыв на территории "военной части"

Напомним, 17 марта в Приднестровье заявили об атаке на воинскую часть беспилотника, якобы уничтожившего вертолет. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов назвал эту атаку "российской провокацией". Он отмечает, что Москва манипулирует в информационном пространстве для нагнетания обстановки.

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