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В Приднестровье российская пропаганда распространяет ложь об угрозе со стороны Украины – Генштаб ВСУ

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В Приднестровье российская пропаганда распространяет ложь об угрозе со стороны Украины – Генштаб ВСУ

Associated Press

В непризнанном Приднестровье прокремлевские средства массовой информации распространяют информацию о якобы угрозе населению региона со стороны Украины.

В частности пропагандисты утверждают о применении украинских беспилотников над складами боеприпасов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 29 апреля.

"В приднестровском регионе Республики Молдова российская федерация продолжает распространять информацию через прокремлевские средства массовой информации относительно угрозы населению региона со стороны Украины. В частности, распространяются сообщения об очередном случае применения украинских БПЛА над складами боеприпасов", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ВСУ сообщали, что Россия готовит новые провокации – ракетные удары по территории непризнанного Приднестровья, чтобы обвинить Украину в нападении на самопровозглашенную республику.

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