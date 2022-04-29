В Приднестровье российская пропаганда распространяет ложь об угрозе со стороны Украины – Генштаб ВСУ

В Приднестровье российская пропаганда распространяет ложь об угрозе со стороны Украины – Генштаб ВСУ

В непризнанном Приднестровье прокремлевские средства массовой информации распространяют информацию о якобы угрозе населению региона со стороны Украины.

В частности пропагандисты утверждают о применении украинских беспилотников над складами боеприпасов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 29 апреля.

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"В приднестровском регионе Республики Молдова российская федерация продолжает распространять информацию через прокремлевские средства массовой информации относительно угрозы населению региона со стороны Украины. В частности, распространяются сообщения об очередном случае применения украинских БПЛА над складами боеприпасов", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ВСУ сообщали, что Россия готовит новые провокации – ракетные удары по территории непризнанного Приднестровья, чтобы обвинить Украину в нападении на самопровозглашенную республику.

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