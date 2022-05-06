В Приднестровье российские оккупанты разгоняют фейки о выстрелах со стороны Украины

В Приднестровье, граничащем с Одесщиной, россияне пытаются распространить фейки о якобы выстрелах со стороны Украины.
Украинские защитники подчеркивают, что таким образом враг выискивает способы спровоцировать вооруженные столкновения в "проблемном регионе".
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"Цинизма извергов нет предела: свои коварные планы по нанесению ударов по объектам инфраструктуры, враг уже не впервые пытается заблаговременно оправдать, обвиняя Вооруженные Силы Украины в размещении своих командных пунктов в больницах, родовых, школах и других социально чувственных объектах", — говорят украинские военные.
Так, российское Минобороны на своем официальном ресурсе обвинило украинские власти в якобы расположении командного пункта ВСУ в Одесской областной больнице.
"Во дворе (больницы — ред.) больная фантазия орков нарисовала бронетехнику, артиллерию и системы залпового огня", — говорят военные.
Напомним, замминистра обороны Анна Маляр заявила, что российские войска, которые сейчас находятся в Приднестровском регионе Молдовы, приведены в полную боевую готовность. Возможны все сценарии и Украина к ним готовится. Россия рассматривает Украину как плацдарм, чтобы двигаться дальше. Однако Украина – большая цель, но промежуточная.
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