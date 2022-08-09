В Приднестровье тренируются проводить мобилизацию — Одесская ОВА

В непризнанном Приднестровье пытаются провести "тренировку" по мобилизации.

Об этом 9 августа сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Накануне над Одесской областью враг потерял 6,5$ млн. К сожалению, угроза ракетных атак россиян – уровень высокий. Приднестровье тренируется в мобилизации: пока "не зачёт". Соблюдайте информационную гигиену", — написал он.

Братчук также добавил, что ночь в Одессе прошла спокойно.

Следует отметить, что ранее в Приднестровье заявили о планах войти в состав России. Так называемый министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев 22 июля заявил, что такие планы отражены в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость ПМР с последующим свободным присоединением к РФ.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 167-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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