В Приднестровье возле российских складов с боеприпасами произошла стрельба — СМИ

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике сообщают о стрельбе вблизи российских складов с боеприпасами.

Местные СМИ сообщают, что жертв стрельбы нет.

Об этом пишут Новости Приднестровья.

"Сообщается о стрельбе в районе складов возле села Колбасная. Жертв нет. Выясняем подробности", — говорится в сообщении.

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В то же время, российский Интерфакс отмечает, что речь идет именно о российских складах на Приднестровье с вооружением и боеприпасами.

Отметим, что россияне хотят заставить власть Приднестровья вступить в войну с Украиной, однако самая непризнанная Приднестровская Молдавская Республика не желает открывать второй фронт и лишь на словах поддерживает Россию.

Поэтому Россия прибегает к жестоким провокациям на этой территории. В частности, Путин готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с жертвами среди мирного населения.

В Приднестровской республике уже в третий раз за два последних дня заявляют о взрывах

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