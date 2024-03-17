В Приднестровье взорвался вертолет на территории воинской части армии РФ: видео

В воскресенье, 17 марта, в Приднестровье заявили об атаке на воинскую часть российской армии, находящейся в этом сепаратистском регионе Молдовы.

Соответствующее видео распространили российские Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах видно, что произошел взрыв вертолета, после которого начался пожар.

Представители так называемой местной власти заверяют, что причиной инцидента был удар дрона-камикадзе.

Сообщается, что жертв в результате взрыва не было.

В Приднестровье произошел взрыв вертолета на территории воинской части

Напомним, в конце февраля непризнанное Приднестровье обратилось в Россию за помощью в связи с якобы экономической блокадой со стороны Молдовы.

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