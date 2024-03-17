В Приднестровье взорвался вертолет на территории воинской части армии РФ: видео

Местные сепаратисты утверждают, что причиной взрыва стала атака ударного дрона.
В воскресенье, 17 марта, в Приднестровье заявили об атаке на воинскую часть российской армии, находящейся в этом сепаратистском регионе Молдовы.
Соответствующее видео распространили российские Telegram-каналы.
На опубликованных кадрах видно, что произошел взрыв вертолета, после которого начался пожар.
Представители так называемой местной власти заверяют, что причиной инцидента был удар дрона-камикадзе.
Сообщается, что жертв в результате взрыва не было.
Напомним, в конце февраля непризнанное Приднестровье обратилось в Россию за помощью в связи с якобы экономической блокадой со стороны Молдовы.
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