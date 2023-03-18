В Приднестровье задержали еще двух человек, причастных к якобы "подготовке теракта" СБУ

В "Приднестровской Молдавской Республике" накануне заявили о готовящемся теракте против местного чиновника.

В непризнанном Приднестровье заявили о задержании еще двух человек, якобы причастных к подготовке "теракта" в регионе.

Об этом пишет издание Newsmaker.

Так называемый генпрокурор непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" Анатолий Гурецкий рассказал о задержании еще двух людей родом из Приднестровья, которые могли быть причастны к якобы сорванному силовиками региону "теракту" против чиновников.

По его словам, эти лица не принимали непосредственного участия в подготовке.

"Теракт" в Приднестровье

9 марта так называемый приднестровский "Следственный комитет" заявил о задержании двух подозреваемых, якобы планировавших "теракт" против руководства псевдореспублики якобы по указанию Службы безопасности Украины. В центре столицы непризнанной республики городе Тирасполе вроде бы должен был взорваться автомобиль Land Rover, начиненный взрывчаткой.

В СБУ это заявление представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики", как и любые другие их заявления, просят рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле.

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