В Приднестровье заявили, что в нефтебазу и военкомат в Тирасполе бросили "коктейли Молотова"

В Приднестровье заявили, что в нефтебазу и военкомат в Тирасполе бросили "коктейли Молотова"

Сегодня утром, 13 мая, в так называемом министерстве внутренних дел непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" заявили о попытке поджога нефтебазы и военкомата "коктейлями Молотова".

Кто именно пытался совершить эти попытки поджогов в Тирасполе – неизвестно.

Об этом "МВД" Приднестровья сообщило на своем канале в Telegram.

Сначала, якобы в 4:15 утра возле нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный мужчина, бросил зажигательную смесь в сторону объекта и скрылся. В результате вспыхнула трава, но огонь быстро потушили.

Второй случай поджога уже военкомата произошел якобы через полчаса. Неизвестные бросили в здании две бутылки с зажигательной смесью.

"Одна от удара улетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна. Возгорание было оперативно ликвидировано охраной. Разрушений и пострадавших на обоих объектах нет", — говорится в сообщении.

"МВД ПМР"

Изъятые обломки бутылок с остатками зажигательной смеси передали на экспертизу, а подозреваемые якобы были на машине с иностранными номерами.

"Известно, что иномарка передвигалась на иностранных номерах. В "республике" объявлен план "Перехват", проводятся мероприятия, направленные на установление места нахождения автомобиля", — сообщили в "МВД ПМР".

Ранее украинская разведка сообщила, что Россия специально нагнетает ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины. Из-за отсутствия заметных успехов в так называемой "специальной операции" оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы, чтобы рассеять и отвлекать силы украинской армии.

Напомним, по данным американской разведки, президент РФ Владимир Путин намерен ввести военное положение в России и развязать войну в Приднестровье.

Также сообщалось, что в Приднестровье российские оккупанты разгоняют фейки о выстрелах со стороны Украины. Кроме того, российские военные привели в полную боевую готовность армию в непризнанном Приднестровье.

Читайте также: