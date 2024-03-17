В Приднестровье заявили об атаке дрона по воинской части: что говорят ГУР и Молдова

В непризнанном Приднестровье заявили об атаке дрона-камикадзе на их воинскую часть. ГУР утверждает, что это российская провокация.

В непризнанном Приднестровье сегодня, 17 марта, сепаратисты заявили о "прилете" по воинской части. По их словам, причиной взрыва стала атака ударного дрона. Жертв в результате удара нет.

Позиция Молдовы

В молдавском Бюро политики реинтеграции сообщили, что связались с другими госорганами Республики Молдова, и после изучения видеоизображений и обмена информацией заявили, что "данный инцидент является попыткой вызвать страх и панику в регионе".

"Военная техника на снимках не работает уже несколько лет. Власти Кишинева в контакте с украинской стороной не подтверждают нападение на Приднестровский регион", – говорится в сообщении.

Что говорят в ГУР

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов в комментарии "Суспільному" назвал атаку дроном воинской части в Приднестровье "российской провокацией".

Украинский Центр противодействия дезинформации считает, что Россия сама совершила провокацию в Приднестровье.

"Главная логика действий Кремля заключается в информационном нагнетании ситуации, поскольку у РФ нет коридора в Приднестровье для осуществления провокаций военного характера", — подчеркнули в центре.

По данным Центра, россияне пытаются совершать провокации и манипулировать в информационном пространстве именно для нагнетания обстановки.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) объяснили, как Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию для дестабилизации Молдовы.

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