В Приднестровье жителям посоветовали отапливать квартиры дровами: в чем причина

В связи с отсутствием газоснабжения в " Приднестровье " президент непризнанной республики Вадим Красносельский посоветовал жителям использовать дрова для обогрева.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, из-за отсутствия газоснабжения в республике более полутора тысяч многоэтажных домов и 72 тысяч частных домохозяйств остались без газа, а также были отключены 150 котельных. помощью печей.

Он также отметил, что "Приднестровье" богато древесиной, и дрова пока есть налицо. граждан, не способных самостоятельно обеспечить себя дровами, организована бесплатная доставка.

Он рассказал, что власти уже получили более 800 обращений о предоставлении дров и принимают меры для поддержки населения. Кроме того, в республике функционируют пункты обогрева для тех, кто нуждается в дополнительной поддержке в этот сложный период.

Напомним, с 1 января в Приднестровье прекратили подачу тепла и горячей воды для населения, бюджетных учреждений и организаций, за исключением лечебных учреждений со стационарными отделениями.

Читайте также: