В пригороде Афин горят леса, огонь вплотную приблизился к людям и уже уничтожил десяток домов

В пригороде Афин горят леса, огонь вплотную приблизился к людям и уже уничтожил десяток домов

Тушить пожары мешает жара.

Сильный лесной пожар в пригороде Афин. Там на склонах горят сосны, и огонь вплотную приблизился к жилым кварталам. Он уже уничтожил десяток домов и несколько машин. Никто не пострадал, жителей эвакуировали.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 28 июля.

Пожар тушат три сотни спасателей. У них двадцать спецсамолетов и вертолетов, которые сбрасывают воду. Однако мешает жара. По прогнозам, к концу недели температура превысит 40 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что пожары охватили итальянскую курортную Сардинию. Также горят леса и в Испании. Пламя охватило несколько регионов. Страдают Андалусия, Каталония и Кастилия-Ла-Манча. Около сотни человек эвакуированы, так как огонь вплотную приблизился к постройкам людей.

Страдают от огненной стихии и на другом континенте — масштабные пожары бушуют в нескольких штатах на западе США. Кое-где от едкого дыма не видно солнца даже днем. Десятки очагов возгораний зафиксированы в Монтане, Айдахо и Калифорнии. Больше всего страдает Орегон.

Новости мира: в пригороде Афин горят леса, огонь вплотную приблизился к людям

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