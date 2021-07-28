В пригороде Афин горят леса, огонь вплотную приблизился к людям и уже уничтожил десяток домов

Тушить пожары мешает жара.
Сильный лесной пожар в пригороде Афин. Там на склонах горят сосны, и огонь вплотную приблизился к жилым кварталам. Он уже уничтожил десяток домов и несколько машин. Никто не пострадал, жителей эвакуировали.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 28 июля.
Пожар тушат три сотни спасателей. У них двадцать спецсамолетов и вертолетов, которые сбрасывают воду. Однако мешает жара. По прогнозам, к концу недели температура превысит 40 градусов.
Напомним, ранее сообщалось, что пожары охватили итальянскую курортную Сардинию. Также горят леса и в Испании. Пламя охватило несколько регионов. Страдают Андалусия, Каталония и Кастилия-Ла-Манча. Около сотни человек эвакуированы, так как огонь вплотную приблизился к постройкам людей.
Страдают от огненной стихии и на другом континенте — масштабные пожары бушуют в нескольких штатах на западе США. Кое-где от едкого дыма не видно солнца даже днем. Десятки очагов возгораний зафиксированы в Монтане, Айдахо и Калифорнии. Больше всего страдает Орегон.