В пригороде Майами увеличилось число погибших на месте обвала многоэтажного жилого дома

В пригороде Майами увеличилось число погибших на месте обвала многоэтажного жилого дома

До сих пор остается неизвестной судьба 158 человек.

Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до пяти.

Также на месте обрушения многоэтажного жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида) распространяется пожар.

Об этом сообщает CNN.

Источник распространения огня не определен, он находится глубоко под завалами. Для его локализации были выкопаны траншеи.

До сих пор остается неизвестной судьба 158 человек, которые могли находиться в здании в момент обрушения. Поисковые работы продолжаются.

Известно, что дом рухнул в ночь на 24 июня. Пока неизвестно, сколько людей находилось в здании в момент трагедии.

На месте обрушения при участии 80 бригад спасателей ведутся масштабные поисково-спасательные работы людей, находившихся в доме. Им уже удалось извлечь из-под завалов около 35 человек. Двух человек госпитализировали, их состояние - тяжелое. Еще около 10 получили медицинскую помощь на месте.

Читайте также:

Новости мира: судьба 159 жителей жилого дома вблизи Майами остается неизвестной

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку