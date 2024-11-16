В пригороде Парижа захвачены заложники: сын  ресторатора забаррикадировался в заведении отца

Сын владельца пиццерии "Л’Оливье" в городе Исси-ле-Мулино около полудня субботы, 16 ноября, захватил заложников и забаррикадировался в заведении своего отца. Он удерживает как минимум четырех человек.

Об этом пишет BFMTV.

"Мужчина, вооруженный ножом, заперся в ресторане своего отца", — сообщили в штаб-квартире парижской полиции.

По информации журналистов, подозреваемый страдает наркозависимостью. Заложники, скорее всего, являются сотрудниками пиццерии, так как в момент захвата в ресторане не было клиентов.

В полиции не сообщили, какие требования выдвигает подозреваемый, но уточнили, что он угрожает покончить жизнь самоубийством. В связи с этим, на место событий вызвали квалифицированного переговорщика.

Известно, что подозреваемый раньше имел приводы в полицию, но не имеет судимостей.

Полицейские машины и вооруженные правоохранители блокируют прилегающие к ресторану кварталы. Полиция оцепила периметр безопасности вокруг ресторана и перекрыла движение автотранспорта.

Prise d'otages à Issy-les-Moulineaux, un homme serait retranché dans un restaurant de Issy-les-Moulineaux, retenant avec lui plusieurs personnes.



Un périmètre de sécurité a été établi par la police.@CLPRESSFR pic.twitter.com/Y0EkxyI7uw — Clément Lanot (@ClementLanot) November 16, 2024

Напомним, в США по меньшей мере 104 клиента McDonald's заболели и 34 госпитализированы в результате вспышки пищевого отравления кишечной палочкой. Как выяснилось, это связано с луком, который подавали в роял-чизбургерах.

Читайте также: