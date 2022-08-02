В пригороде Рима горела самая большая киностудия Европы, на которой сняли около трех тысяч лент

Пожар в Чинечитте, всемирно известной, крупнейшей киностудии Европы в пригороде Рима.

Жертв и раненых удалось избежать. Полностью выгорел один из павильонов и, несмотря на стремительную реакцию пожарных, уничтожены декорации Флоренции времен эпохи Возрождения, говорится в ТСН.

В павильонах Чинечитты сняли около трех тысяч лент, полсотни из них получили оскаровские статуэтки.

Вероятнее всего пожар вызвал краткое возгорание или искра, из-за сильной жары в Риме в последние дни часто вспыхивает сухостой и свалки.

А сильный ливень сорвал эвакуацию с оккупированного Энергодара. Единственный грунтовый путь в Запорожье, который еще называют "Дорогой жизни" размыло так, что проехать там невозможно.

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