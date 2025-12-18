В пригороде Смоленска раздались взрывы: РФ заявляет о работе ПВО

Россия / © ТСН.ua

В ночь на 18 декабря в пригороде русского Смоленска была слышна серия взрывов. Российские источники утверждают, что работала противовоздушная оборона.

По данным пропагандистского Telegram-канала SHOT, жители Смоленска сообщили о трех-четырех взрывах, которые были слышны на юге и юго-востоке города около 02:30. Отмечается, что громкие звуки были связаны с работой ПВО.

Предварительно, по утверждению российских источников, противовоздушная оборона уничтожала украинские беспилотники на подлете в город.

Официальной информации от властей РФ по состоянию на данный момент нет. Данные о возможных разрушениях или пострадавших не поступали.