В пригороде Смоленска раздались взрывы: РФ заявляет о работе ПВО
В ночь на 18 декабря в пригороде российского Смоленска раздались взрывы — местные жители заявляют о работе ПВО и уничтожении беспилотников.
В ночь на 18 декабря в пригороде русского Смоленска была слышна серия взрывов. Российские источники утверждают, что работала противовоздушная оборона.
По данным пропагандистского Telegram-канала SHOT, жители Смоленска сообщили о трех-четырех взрывах, которые были слышны на юге и юго-востоке города около 02:30. Отмечается, что громкие звуки были связаны с работой ПВО.
Предварительно, по утверждению российских источников, противовоздушная оборона уничтожала украинские беспилотники на подлете в город.
Официальной информации от властей РФ по состоянию на данный момент нет. Данные о возможных разрушениях или пострадавших не поступали.