В пригороде столицы Литвы прогремели взрывы: загорелись несколько вагонов поезда

Взрыв поезда с газом в Литве / © Associated Press

Реклама

В среду, 10 сентября, громкие взрывы прогремели в пригороде столицы Литвы Вильнюса после того, как несколько вагонов поезда, загруженные сжиженным газом, загорелись.

Об этом сообщило издание ABC News.

По данным местной пожарной службы, в результате инцидента один человек пострадал.

Реклама

Клубы дыма от пожара были видны из разных районов Вильнюса. Жителям района, где произошло ЧП, было предложено оставаться дома.

Министр внутренних дел Владиславас Кондратовичюс сообщил журналистам, что, по предварительной информации, «пожар, скорее всего, был вызван нарушением условий безопасности на рабочем месте, но все версии расследуются».

По словам полиции, загоревшиеся вагоны принадлежат польской компании Orlen.

Как сообщила компания в электронном письме, танкеры перевозили сжиженный газ с нефтеперерабатывающего завода литовского подразделения Orlen к терминалу LPG Baltoji Vokė в Вильнюсе.

Реклама

По словам официальных лиц, сначала произошел пожар, а затем — взрыв.

Терминал не принадлежит литовскому подразделению Orlen, а логистическую операцию выполнял подрядчик, поэтому компания сотрудничает с властями для расследования причины, заявила компания.

«На данный момент нет подозрений, что это результат преднамеренных действий», — добавили в компании.

Напомним, в начале сентября в Литве было принято решение предупреждать население об опасности сиренами, если в воздухе будет зафиксирован беспилотник.