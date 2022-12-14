В приграничных к Украине областях РФ — "хлопок": момент взрыва попал на видео

В Курской и Брянской областях, граничащих с Украиной, 14 декабря прогремели мощные взрывы.

Об этом пишут местные паблики.

Как сообщают местные жители, по меньшей мере два взрыва прогремели в Курске. Туда прилетело вблизи аэропорта, а в Брянской области взрывы были слышны в Клинцах. После прилета в городе частично возникли проблемы с электроэнергией. В некоторых районах исчез свет.

В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момент удара в Брянской области.

В России отреагировали на "хлопок" и традиционно обвинили в обстрелах Украину и заявили "о блестящей работе ПВО". Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что якобы над Клинцами сработала система ПВО. А также заверил, что якобы "все ракеты, выпущенные ВСУ, были сбиты". Подобный комментарий дал губернатор Курской области Роман Старовойт. Чиновник заявил, что над Курским районом вечером сработало ПВО. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Куда прилетело – он не уточнил.

"Хлопок" в Клинцах Брянщины

В Брянской области РФ, в Клинцах, ночью 13 декабря раздались взрывы в районе воинской части. Как информировали местные телеграммы-каналы, вероятное место прилетов в Клинцах – стоянка техники Минобороны РФ.

Отметим, что в Клинцах находится много мобилизованных, в том числе отказавшихся воевать и вывезенных из полигона в белгородском поселке Солоты.

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