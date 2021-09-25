В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы

О пострадавших не сообщается.
В проливе Босфор произошло кораблекрушение: столкнулись российский и турецкий сухогрузы.
Об этом со ссылкой на береговую охрану Турции сообщает агентство Anadolu.
По предварительной информации, 128-метровое судно "Русич-10" следовало из района Гемлик провинции Бурса в Россию. В свою очередь, 90-метровый Tahsin İmamoğlu следовал из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли на Черном море. Столкновение произошло у берегов района Йенике в Стамбуле.
О пострадавших и погибших пока не сообщается. Отмечается, что ущерб был нанесен только судам. К месту происшествия направили три катера и 14 буксировочных судов.
Как сообщалось, пассажирское судно KMP Yunicee, перевозившего более 50 человек, затонуло в Индонезии. Происшествие произошло в проливе Бали. На борту находились 41 пассажир и 15 членов экипажа.