В прошлом году кот Степан, теперь Мендель: экс-спикер Зеленского и россиянка получили награду в Каннах (фото)

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель получила блоггерскую награду в Каннах. Аналогичную в этом году вручили и россиянке.

Экс-спикер президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель получила международную блоггерскую премию World Influencers and Bloggers Awards. Церемония прошла в Каннах.

Об этом стало известно с Instagram-страницы Мендель.

Со сцены журналистка и писательница рассказала о войне в Украине и как пряталась от вражеских ракет.

"В прошлую новогоднюю ночь я пряталась в ванной от российских массированных ракетных и беспилотных ударов по Украине. Я плакала. Я чувствовала себя бессильной из-за бесконечности этих атак за последний год", — рассказала Мендель.

Юлия Мендель получила награду World Influencers and Bloggers Awards / Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Экс-спикер Зеленского рассказала, что ее мама и отец, а также тетя и дядя восемь месяцев находились в оккупации.

"Моя мама чувствовала, что как врач она должна заботиться о своих пациентах — детях, которым нужна помощь. Она лечила детей, раненых на войне, и заботилась о тех, у кого нет родителей, и кто буквально жил в больнице. Когда россияне пытались их вывезти из Украины, она была среди тех врачей, которые этого не допустили. Сейчас у всех украинские документы. Моя мама, мой папа, моя тетя и дядя все живы. Они для меня ангелы-хранители", — сказала Мендель.

В то же время аналогичную награду в этом году вручили и россиянке Марине Могилко, которая якобы живет в США. Правда ведет блогер YouTube-каналы на русском для аудитории РФ.

Следует отметить, что основательница "Оскара для блоггеров" — тоже украинка. Мария-Гражына Чаплин с 2013 года живет в Монако. Международный проект World Influencers and Bloggers Awards Мария-Гражина основала в 2018 году.

Мария-Гражина Чаплин/Фото: mgchaplin (https://www.instagram.com/mgchaplin/)

В прошлом году, среди других, награду получил известный блогер - Кот Степан из Харькова. Они вместе с хозяйкой Анной с началом полномасштабного вторжения РФ эвакуировались из района Северной Салтовки, который за время войны частично уничтожен. Затем они находились во Франции, а сейчас вернулись в Украину.

Кот Степан / Фото: instagram.com/loveyoustepan

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