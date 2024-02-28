В протестах на границе с Польшей присутствует российский след — Ассоциация международных автоперевозчиков

Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявил, что в протестах, происходящих на границе с Польшей, присутствует российский след.

Такое мнение он высказал на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.

По словам Балина, об этом, в частности, свидетельствует поддержка блокады со стороны польской партии "Конфедерация", которая откровенно пророссийская, а также факты задержания агентов Кремля, которые были среди протестующих

"Я знаю, что партия "Конфедерация" поддерживала эти забастовки и в 2022-м, и в 2023-м году, и в этом году. А партия "Конфедерация" - это откровенно пророссийская и откровенно антиукраинская партия. Поэтому я уверен в том, что российский след в этих забастовках также присутствует. Более того, уже есть официальное сообщение, что некоторые забастовщики задержаны польской стороной за то, что это не аграрии, а именно агенты Кремля", - объяснил Владимир Балин.

Он также предположил, что блокада границ с Польшей будет продолжаться, по меньшей мере, до апреля.

"К сожалению, по инсайдерской информации, к фактическим выборам местных, которые состоятся в апреле в Польше в два этапа, блокировка, скорее всего, не снимется. Более того, с пятницы, с 1 марта к этой блокировке присоединяются перевозчики", – рассказал вице-президент АсМАП.

Протесты на границе Украина-Польша: последние новости

Во вторник, 27 февраля, тысячи польских фермеров устроили в центре Варшавы самую большую за последнее время акцию протеста. Они несли в руках плакаты с перечеркнутыми украинскими флагами и притащили соломенный танк Abrams.

Кроме того, в середине февраля поляки впервые высыпали украинское зерно из двух вагонов на границе – на грузовой станции Медика. Урожай направлялся в Германию транзитом через Польшу. После этого подобные инциденты повторялись несколько раз.

В частности, 25 февраля митингующие совершили самую масштабную диверсию против украинских аграриев. На этот раз высыпали украинское зерно из восьми вагонов прямо на рельсы, испорчено около двух сотен тонн кукурузы.

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