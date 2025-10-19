В прямом эфире умер кандидат в президенты

Эрнан Дамиани. Фото: La Casa del Streaming

В Аргентине во время прямого эфира политических дебатов скончался 66-летний кандидат в депутаты Эрнан Дамиани.

Об этом сообщает Página.

Трагедия произошла как раз во время выпуска, когда Дамиани выступал среди участников. Позже стало известно, что причиной стал инфаркт.

Мужчину немедленно доставили в больницу, но медики констатировали смерть.

Губернатор провинции Мисьонес Уго Паслаккуа выразил глубокую грусть по поводу потери, отметив его преданность общине, активную общественную деятельность и несокрушимые убеждения.

