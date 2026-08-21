В Путина дали "зеленый свет" на вторжение в НАТО: аналитики заметили тревожные звоночки с атаками на Украину

Дроны России все чаще прорываются в страну НАТО / © Associated Press

Реклама

Во время одной из массированных атак РФ на Украину российские беспилотники сразу зафиксировали в воздушном пространстве Молдовы и страны НАТО — Румынии. Кремль принял риск того, что война против Украины нанесет ущерб другим государствам, включая государства НАТО.

Об этом говорится в отчете аналитиков ISW.

Реклама

«Такие инциденты, вероятно, являются умышленным следствием российских ударных пакетов, которые теперь переносят российские беспилотные системы так близко к воздушному пространству или водам стран НАТО и Молдовы», — считают эксперты.

Реклама

Российские дроны нарушили воздушное пространство соседей Украины — что известно

Министерство обороны Молдовы сообщило, что беспилотник типа Shahed-136/Geran-2 вошел в воздушное пространство Молдовы вблизи Котловины, а затем вылетел в Гагаузию.

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что румынский истребитель F-16 уничтожил военно-морской беспилотник примерно в 80 милях к востоку от Констанцы (вдоль побережья Черного моря, примерно в 116 километрах от границы с Украиной) вблизи газовой платформы «Нептун Глубокий» 20 августа утром. Румынские власти не уточнили происхождение военного беспилотника, но министр обороны Румынии Раду-Динел Мируце заявил, что военно-морской беспилотник не был украинским.

Президент Молдовы Майя Санду заявила 18 августа, что Россия намеренно запускает некоторые из своих беспилотников в воздушное пространство Молдовы и НАТО.

«Русские силы могли бы предотвратить такие нарушения суверенного воздушного пространства и вод других государств, перепланировав свои ударные пакеты и сместив траектории ударных машин вдали от территории НАТО и Молдовы. То, что российские силы не скорректировали свои ударные кампании, а также растущую частоту этих инцидентов, свидетельствует о том, что Кремль намерен нормализовать эти нарушения против НАТО», — добавили аналитики.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров