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В Путина дали "зеленый свет" на вторжение в НАТО: аналитики заметили тревожные звоночки с атаками на Украину
Российские дроны могут намеренно направлять в воздушное пространство Молдовы и других стран региона.
Во время одной из массированных атак РФ на Украину российские беспилотники сразу зафиксировали в воздушном пространстве Молдовы и страны НАТО — Румынии. Кремль принял риск того, что война против Украины нанесет ущерб другим государствам, включая государства НАТО.
Об этом говорится в отчете аналитиков ISW.
«Такие инциденты, вероятно, являются умышленным следствием российских ударных пакетов, которые теперь переносят российские беспилотные системы так близко к воздушному пространству или водам стран НАТО и Молдовы», — считают эксперты.
Российские дроны нарушили воздушное пространство соседей Украины — что известно
Министерство обороны Молдовы сообщило, что беспилотник типа Shahed-136/Geran-2 вошел в воздушное пространство Молдовы вблизи Котловины, а затем вылетел в Гагаузию.
Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что румынский истребитель F-16 уничтожил военно-морской беспилотник примерно в 80 милях к востоку от Констанцы (вдоль побережья Черного моря, примерно в 116 километрах от границы с Украиной) вблизи газовой платформы «Нептун Глубокий» 20 августа утром. Румынские власти не уточнили происхождение военного беспилотника, но министр обороны Румынии Раду-Динел Мируце заявил, что военно-морской беспилотник не был украинским.
Президент Молдовы Майя Санду заявила 18 августа, что Россия намеренно запускает некоторые из своих беспилотников в воздушное пространство Молдовы и НАТО.
«Русские силы могли бы предотвратить такие нарушения суверенного воздушного пространства и вод других государств, перепланировав свои ударные пакеты и сместив траектории ударных машин вдали от территории НАТО и Молдовы. То, что российские силы не скорректировали свои ударные кампании, а также растущую частоту этих инцидентов, свидетельствует о том, что Кремль намерен нормализовать эти нарушения против НАТО», — добавили аналитики.