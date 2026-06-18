В Путина гневно отреагировали на удары Украины по Москве: что заявили в Кремле

Кремль / © Associated Press

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В Кремле впервые за день отреагировали на напугавшие россиян массированные удары Украины по Москве. У Путина недовольны атакой и заявили, что подобные удары «не приближают личные контакты» с Владимиром Зеленским.

Такое заявление озвучил помощник Путина Юрий Ушаков для пропагандистских СМИ.

Заметим, что в течение дня не звучало никаких официальных реакций на взрывы в Москве. По состоянию на 15:00 это первый официальный комментарий представителей Кремля.

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«Они не способствуют налаживанию личных контактов между главой „киевского режима“ и нашим президентом», — заявил муртад Путина, обвинив Украину в ударах по столице.

Удары по Москве 18 июня — последние новости

Украинские дроны атаковали Москву 18 июня. После ударов по нефтеперерабатывающему заводу жители столицы РФ начали жаловаться на черный налет, укрывший автомобили, окна домов и одежду. Предпосылкой, вероятнее всего, стали масштабные пожары и густое задымление.

Пока россияне в шоке на фоне атаки, в Минобороны РФ нарисовали фантастические цифры сбитых дронов и ракет. Там заявили о почти 1000 сбитых дронах, 200 из которых летели на столицу.

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