В Путина позвали Зеленского в Москву: подробности

Юрий Ушаков / © Associated Press

Российское руководство сделало очередное пропагандистское заявление о возможности переговоров с Киевом. В Кремле уверяют, что, якобы, никогда не отказывались от контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако выдвигают собственные, заведомо неприемлемые условия относительно места проведения такой встречи.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, тема встречи двух президентов неоднократно поднималась во время телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Ушаков утверждает, что именно американская сторона предлагала рассмотреть подобный сценарий.

«Он (это вопрос-ред.), кстати, обсуждался несколько раз в волне телефонных контактов нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом США Трампом. В волне этих разговоров Трамп, в частности, предлагал нам рассматривать такую возможность», — отметил помощник диктатора.

Ушаков озвучил позицию Москвы, которую там считают полностью логичной. По его словам, главное условие Кремля — тщательная подготовка контактов и их ориентация на «конкретные положительные результаты».

В то же время, помощник Путина озвучил циничное предложение провести переговоры непосредственно в столице государства-агрессорки, пообещав украинскому лидеру «безопасность».

«Наш президент тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов ко встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву и при этом гарантированно обеспечим его безопасность и необходимые условия для работы», — заявил Ушаков.

Напомним, в Кремле положительно оценили начало непосредственных контактов между Украиной, США и Россией в Абу-Даби, признав сложность трехсторонних переговоров.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, на экспертном уровне обсуждается «целый набор сложных тем», а дальнейший прогресс будет якобы зависеть от конструктивности сторон. При этом Москва традиционно заявляет о своей открытости к переговорному процессу.