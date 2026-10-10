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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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У Путина предлагают «вылавливать» иностранцев: почему Кремль запаниковал

В Кремле возникла паника после задержания российского пропагандиста Михаила Звинчука.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Москва.

Москва / © Associated Press

Кремлевские политики нервно отреагировали на задержание в Черногории руководителя российского пропагандистского Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, его жены и трех соратников. В России даже призывали «вылавливать» американцев и европейцев.

Об этом заявил шут Кремля, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, в Европе якобы объявлена «охота на всех россиян», а задержать могут буквально любого. По его мнению, преследуют тех, кто якобы «говорит правду» о западных странах, Европейском Союзе и «режиме Бандеры».

В то же время в своей риторике Медведев обидно высказался о людях, переезжающих в Европу, назвав их «переселенными отбросами».

Экспрезидент страны-агрессорки очень возмутился действиями Черногории. Следовательно, путинский прихвостень дерзко призвал Москву задерживать граждан США и стран Европы, чтобы «пополнять обменный фонд» иностранцами. Мол, другого выхода у России нет.

Задержание основателя Z-канала «Рыбарь»

В Черногории, в курортном городе Рисан, 9 октября задержаны пять человек, связанных с российской пропагандистской сетью «Рыбарь». Среди них — основатель Z-канала Михаил Звинчук и его жена Валерия. По данным местных СМИ, задержанные россияне должны быть депортированы без ареста.

«Рыбарь» распространяет российские военные сводки и провоенную пропаганду. В ЕС проект связывают с дезинформацией и гибридными операциями, а сам Звинчук находится под европейскими санкциями.

По данным черногорского издания Vijesti, в ходе операции правоохранители изъяли дроны, цифровое оборудование, электронные устройства и телефоны. Источники утверждают, что задержанные планировали снять документальный фильм о возможном согласовании визовой политики Черногории со стандартами ЕС.

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