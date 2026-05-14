Песков и Путин / © Associated Press

В РФ в очередной раз попытались обвинить европейские страны в прямом «противостоянии» с Москвой. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европейский Союз якобы является непосредственным участником конфликта на стороне Киева.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Кроме традиционных упреков в адрес Запада, представитель страны-агрессора посетовал, что европейцы не хотят вести переговоры с РФ. По утверждению Пескова, единственным «фактическим посредником» в коммуникации с Киевом для Москвы остаются США.

«ЕС сейчас является участником войны с РФ на стороне Украины. Только США пока фактически и являются посредниками с Киевом, европейцы этого не хотят», — заявил спикер Путина.

Напомним, что в ЕС начали работу над планом по возможным переговорам с Россией, и этот процесс должен стартовать не с компромиссов, а с конкретных требований к Кремлю.

Ранее сообщалось, что в европейских политических кругах все активнее обсуждают кандидатуру бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель на роль посредника с Россией.

Стоит добавить, что попытки привлечь бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель к переговорам могут быть частью стратегии Кремля по переводу официального переговорного процесса в более неформальный формат личных договоренностей.

К слову, Шойгу озвучил требования Кремля, которые подвергают сомнению любые переговоры о мире в Украине.

