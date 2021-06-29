В пятый день поисков количество жертв масштабного обвала в США возросло до одиннадцати

Во время поисковых работ один из спасателей упал с высоты семи метров.
В американском штате Флорида количество жертв обрушения 12-этажки вблизи Майами через пять дней поисков под завалами возросло до одиннадцати. Судьба еще 150 человек до сих пор неизвестна.
Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает CNN.
Лица восьми погибших уже установлены. Это 54-летняя Стейси Фанг, 83-летний Антонио Лозано, 79-летняя Глэдис Лозано, 54-летний Мануэль Лафон, 80-летний Леон Оливкович, 26-летний Луис Бермудес, 46-летняя Анна Ортис и 74-летняя Кристина Беатриз Эльвира.
Поиски под завалами продолжаются круглосуточно, на месте инцидента посменно работают более четырехсот спасателей. Отмечается, что любой неверный шаг может угрожать не только спасателям, но и тем, кто мог выжить.
По словам помощника начальника службы пожарной охраны округа Майами-Дейд Рейда Джадаллаха, во время поисковых работ один из спасателей упал с высоты семи метров.
В течение выходных чрезвычайники, в надежде найти живых, завершили рытье траншеи глубиной 12 метров и длиной 38 метров. Для поиска людей они используют гидролокаторы, камеры и служебных собак.
Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.
12-этажка Champlain Towers South обвалилась в городке Серфсайд в округе Майами-Дейд в ночь на 24 июня.
Известно, что конструкция здания имела серьезные структурные повреждения и требовала интенсивного ремонта.
В воскресенье спасателям удалось обуздать пожар, вспыхнувший глубоко под завалами и существенно усложнивший поисковые работы.