В пятый день поисков количество жертв масштабного обвала в США возросло до одиннадцати

В пятый день поисков количество жертв масштабного обвала в США возросло до одиннадцати

Во время поисковых работ один из спасателей упал с высоты семи метров.

В американском штате Флорида количество жертв обрушения 12-этажки вблизи Майами через пять дней поисков под завалами возросло до одиннадцати. Судьба еще 150 человек до сих пор неизвестна.

Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает CNN.

Лица восьми погибших уже установлены. Это 54-летняя Стейси Фанг, 83-летний Антонио Лозано, 79-летняя Глэдис Лозано, 54-летний Мануэль Лафон, 80-летний Леон Оливкович, 26-летний Луис Бермудес, 46-летняя Анна Ортис и 74-летняя Кристина Беатриз Эльвира.

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Поиски под завалами продолжаются круглосуточно, на месте инцидента посменно работают более четырехсот спасателей. Отмечается, что любой неверный шаг может угрожать не только спасателям, но и тем, кто мог выжить.

По словам помощника начальника службы пожарной охраны округа Майами-Дейд Рейда Джадаллаха, во время поисковых работ один из спасателей упал с высоты семи метров.

В течение выходных чрезвычайники, в надежде найти живых, завершили рытье траншеи глубиной 12 метров и длиной 38 метров. Для поиска людей они используют гидролокаторы, камеры и служебных собак.

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Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.

12-этажка Champlain Towers South обвалилась в городке Серфсайд в округе Майами-Дейд в ночь на 24 июня.

Известно, что конструкция здания имела серьезные структурные повреждения и требовала интенсивного ремонта.

В воскресенье спасателям удалось обуздать пожар, вспыхнувший глубоко под завалами и существенно усложнивший поисковые работы.

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