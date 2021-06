В работе Google произошел глобальный сбой

Associated Press

Больше всего пользователи Сети жалуются на проблемы с работой Google на смартфонах с Android.

В работе Google произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на проблемы в работе поисковой системы.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Больше всего жалоб зафиксировано в США, России, Испании, Италии, Германии и Великобритании. В частности есть проблемы и в Украине, Польше, Беларуси и России.

Больше всего проблем в работе со смартфонами: 73% пользователей сообщают о проблемах с входом на сайт Google, а 27% жалоб касаются доступа к аккаунтам. Как следует из комментариев, оставленных пользователями со всего мира, больше всего проблем — в работе со смартфонами на Android.

Напомним, 8 июня произошел огромный глобальный сбой в работе Интернета. Так, известно о перебоях в работе New York Times, The Guardian, CNN и Financial Times и других. Также не работал британский правительственный портал, соцсеть Twitch и онлайн-магазин Amazon.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку