В работе Google произошел масштабный сбой: что не работает
Из-за масштабного сбоя в работе Google не работают сразу несколько популярных сервисов, что создает значительные неудобства.
В работе Google произошел масштабный сбой 4 сентября, который задел весь мир. Не работают сервисы YouTube, Google Meet, Gmail и другие.
Об этом свидетельствует инофрмация сервиса Downdetector.
На диаграмме Downdetector указано количество сообщений о проблемах в работе Google, отправленных за последние 24 часа.
По словам пользователей, больше всего проблем возникло с Google maps — 53% от всех обращений. Еще 29% жалоб касаются Google search, а 18% проблем зафиксировано в Google drive.
Пользователи Сети предполагают, что причиной масштабного сбоя в Google может быть последнее обновление браузера Chrome. Так, на проблемы с поисковиком Google, YouTube и Gmail жалуются некоторые юзеры из Европы.
К слову, в начале августа произошел сбой в работе приложения «Дия». Пользователи не могли загрузить документы и сервисы.