ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
580
Время на прочтение
1 мин

В работе Google произошел масштабный сбой: что не работает

Из-за масштабного сбоя в работе Google не работают сразу несколько популярных сервисов, что создает значительные неудобства.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Google

Google

Дополнено новыми материалами

В работе Google произошел масштабный сбой 4 сентября, который задел весь мир. Не работают сервисы YouTube, Google Meet, Gmail и другие.

Об этом свидетельствует инофрмация сервиса Downdetector.

На диаграмме Downdetector указано количество сообщений о проблемах в работе Google, отправленных за последние 24 часа.

По словам пользователей, больше всего проблем возникло с Google maps — 53% от всех обращений. Еще 29% жалоб касаются Google search, а 18% проблем зафиксировано в Google drive.

Проблемы с Google, о которых сообщалось в течение последних 24 часов / © Downdetector

Проблемы с Google, о которых сообщалось в течение последних 24 часов / © Downdetector

Пользователи Сети предполагают, что причиной масштабного сбоя в Google может быть последнее обновление браузера Chrome. Так, на проблемы с поисковиком Google, YouTube и Gmail жалуются некоторые юзеры из Европы.

К слову, в начале августа произошел сбой в работе приложения «Дия». Пользователи не могли загрузить документы и сервисы.

Дата публикации
Количество просмотров
580
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie