В работе Google произошел масштабный сбой: что не работает

В работе Google произошел масштабный сбой 4 сентября, который задел весь мир. Не работают сервисы YouTube, Google Meet, Gmail и другие.

Об этом свидетельствует инофрмация сервиса Downdetector.

На диаграмме Downdetector указано количество сообщений о проблемах в работе Google, отправленных за последние 24 часа.

По словам пользователей, больше всего проблем возникло с Google maps — 53% от всех обращений. Еще 29% жалоб касаются Google search, а 18% проблем зафиксировано в Google drive.

Проблемы с Google, о которых сообщалось в течение последних 24 часов / © Downdetector

Пользователи Сети предполагают, что причиной масштабного сбоя в Google может быть последнее обновление браузера Chrome. Так, на проблемы с поисковиком Google, YouTube и Gmail жалуются некоторые юзеры из Европы.

К слову, в начале августа произошел сбой в работе приложения «Дия». Пользователи не могли загрузить документы и сервисы.