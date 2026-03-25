В ракетах Tomahawk начались массовые сбои: что произошло с легендарным оружием США — Forbes

Tomahawk / © Associated Press

Реклама

Крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk, считающиеся одним из ключевых ударных средств США, все чаще фигурируют в сообщениях о возможных отказах и неразорванных боеголовках. В разных зонах конфликтов, в том числе в Сирии, Ираке и Нигерии, фиксировали случаи обнаружения неразорванных крылатых ракет Tomahawk.

Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на материал журналиста и технологического аналитика Дэвида Гэмблинга.

Что не так с «Томагавками»

Как известно, крылатая ракета BGM-109 Tomahawk считается одним из главных инструментов высокоточного поражения армии США, способным избивать по целям на большом расстоянии. В то же время в открытых источниках и материалах из зон боевых действий периодически появляются фото ракет, которые не сдетонировали после удара, что вызывает дискуссии по их надежности.

Реклама

Автор материала, старший журналист Дэвид Хэмблинг, отмечает, что Tomahawk находятся на вооружении с 1980-х годов и закупаются США относительно небольшими партиями. По его словам, такая модель снабжения в сочетании с активным боевым использованием приводит к накоплению различных модификаций ракет в военных арсеналах.

В публикации упоминаются случаи, когда в Сирии, Ираке и других регионах находили неразорвавшиеся боеприпасы после ударов. В частности, речь идет о нескольких зафиксированных инцидентах с неразорвавшимися ракетами, которые стали предметом обсуждения в открытых источниках.

Отдельно подчеркивается высокая стоимость вооружения: одна ракета Tomahawk вместе с пусковым контейнером может стоить более 2 миллионов долларов. Также отмечается, что программы продления ресурса и модернизации еще больше увеличивают затраты на каждую единицу.

Автор материала напоминает, что любое сложное вооружение имеет определенный уровень технических отказов — от проблем с запуском до сбоев в полете или отсутствии детонации. В то же время подчеркивается, что точная статистика таких случаев ограничена, а официальные данные публикуются не полностью.

Реклама

Также в статье проводится сравнение с развитием более дешевых ударных беспилотников, которые постепенно становятся альтернативой дорогостоящим крылатым ракетам в части боевых задач. Это объясняется их массовостью и более низкой стоимостью в использовании.

В материале подытоживается, что масштабные инвестиции в модернизацию Tomahawk продолжаются, однако есть и дискуссии относительно эффективности и соотношения цены и результата в современных войнах.

Ранее соратник Дональда Трампа, сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявил, что Украине необходимо предоставить дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. Он считает, что передача ракет могла бы стать важным шагом по усилению позиций Украины в войне против России. В то же время, вопрос поставки таких ракет остается чувствительным в политическом дискурсе США и зависит от решения действующей администрации. Украина ранее неоднократно поднимала вопрос получения дальнобойных ракет для ударов по военным объектам РФ.