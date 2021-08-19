В рамках шариата: какие законы будут действовать в Афганистане и чем это грозит местным жителям

В рамках шариата: какие законы будут действовать в Афганистане и чем это грозит местным жителям

За кражу отрубят руку, за супружескую измену — могут казнить.

После захвата власти в Афганистане представители движения Талибан заявили, что в стране не будет демократии, а все вопросы будут решаться по законам шариата. Как это будет происходить на практике, талибы не уточняют, но общеизвестной является их строгая интерпретация предписаний Корана — они применяют публичные казни за убийство и супружескую измену.

ТСН.ua напоминает, в чем заключается смысл исламской правовой системы, называемой законами шариата.

Корни — в Коране

Слово "шариат" буквально означает "чистый проторенный путь к воде". Этим термином называют свод правил жизни мусульманина, который базируется на Коране, священной книге ислама, а также на Суннах и Хадисе, где записаны деяния и высказывания пророка Мухаммеда.

Законы шариата дают наставления, как должны вести себя мусульмане в каждой жизненной ситуации, в соответствии с волей Аллаха.

Мусульмане обращаются к шариату для указаний в вопросах семейного права, финансов и бизнеса. Если в кодексе правил нет непосредственного ответа, религиозные деятели принимают собственные постановления на основе него. Официальное решение, принятое духовным лицом мусульман, муфтием или факихом, называют фетва.

Аллах следит за каждым шагом

Законы шариата дают не только советы относительно молитв, постов и пожертвований бедным, но руководят буквально каждым аспектом повседневной жизни мусульманина. Скажем, для того, чтобы посетить с коллегами паб после работы, нужно обратиться к ученому шариата за советом, как не нарушить законы религии.

Законы шариата также требуют, чтобы мужчины и женщины одевались скромно, однако в разных странах это правило интерпретируют по-разному.

Преступления и наказания

Правонарушения делятся на две категории — "хадд", серьезные преступления, за которые установлены иногда очень суровые наказания, и "тазир" — случаи, в которых наказание остается на усмотрение судьи.

К первому типу относятся кражи, за которые отрубят руку, и супружеская измена, за которую часто побивают камнями или придумывают другое суровое наказание.

Применение "хадду", обычно, требует серьезных доказательств и меры предосторожности, однако практика зависит от профессионализма и подготовки экспертов.

Везде одинаковый шариат

В целом существует пять различных школ шариатского права: четыре суннитские доктрины: Ханбали, Малики, Шафии и Ханафи и одна шиитская доктрина — шиит джаафа.

Они отличаются тем, насколько буквально их представители объясняют тексты, на которые опираются законы шариата.

Как было раньше

Местное население помнит, какой была жизнь под контролем талибов в 1996-2001 годах. В то время было потеряно много социальных, политических и религиозных свобод, прежде всего, для женщин. Им было запрещено:

выходить из дома без сопровождения кого-то из родственников мужского пола;

носить любую другую одежду, кроме бурки или паранджи;

водить автомобиль и ездить в общественном транспорте вместе с мужчинами;

лечиться у медиков-мужчин;

любой вид работы по найму;

смеяться и громко разговаривать;

все виды развлечений - такие, как музыка, телевидение;

общаться представителями разного пола вне семьи.

Напомним, последний еврей, оставшийся в Афганистане, 62-летний Завулон Симантов отказался эвакуироваться из захваченной талибами страны. Представители "Талибана" обещают уважать права религиозных меньшинств.

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