В рамках сотрудничества: в России на территории церкви открыли шашлычную (видео)

В рамках сотрудничества: в России на территории церкви открыли шашлычную (видео)

В религиозном учреждении объяснили, что пошли на такое сотрудничество по финансовым соображениям.

В российском городе Калуге на территории православного храма Женщин-Мироносиц открыли шашлычную с красноречивым названием "По пути".

Об этом сообщило российское издание "Подъем", опубликовав соответствующее видео.

В религиозном учреждении объяснили, что пошли на такое сотрудничество по финансовым соображениям.

"К сожалению, храм находится в очень тяжелом финансовом положении, и некоторые месяцы мы даже на зарплату работникам едва собираем, поэтому было такое сотрудничество создано. Они там занимаются продажей продовольствия", — пояснили в храме в комментарии изданию.

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В церкви уточнили, что продавец соблюдает православную веру, а в заведении готовят шашлык и шаурму. Название заведения вроде бы должно изменить.

Напомним, поскольку Coca-Cola приостановила деятельность в России и планирует полностью покинуть российский рынок из-за войны против Украины, напиток "импортозаместили". Завод в Сыктывкаре начал выпускать "Коми Колу".

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