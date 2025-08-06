В растаявшем леднике нашли тело мужчины, пропавшего без вести 28 лет назад

Ледник. Фото иллюстративное / © unsplash.com

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Тело мужчины, который считался пропавшим без вести 28 лет назад, обнаружили в тающем леднике в отдаленном горном регионе Кохистан в Пакистане.

Детали истории рассказывают BBC и Hindustan Times.

Тело мужчины, пропавшего без вести в 1997 году, было найдено на тающем леднике в горах Кохистан. Тело было идентифицировано как останки Насира Уддина, пропавшего во время снежной бури во время путешествия по долине Супат. Вместе с ним были найдены документы на это имя.

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© BBC

В последние годы в регионе наблюдается уменьшение количества снегопадов, что приводит к попаданию прямых солнечных лучей на ледники, что приводит к их скорейшему таянию. Эксперты говорят, что открытие этого объекта показывает, как изменение климата ускорило таяние ледников.

По словам очевидцев, одежда и физические характеристики тела были преимущественно невредимы.

«То, что я увидел, было невероятным. Тело было невредимым. Одежда даже не была порвана», — рассказал пастух, нашедший тело.

Когда человеческое тело падает в ледник, сильный холод быстро замораживает его, предотвращая разложение, сказал профессор Мухаммад Билал, заведующий кафедрой окружающей среды Исламабадского университета Комсатс. Затем тело мумифицируется из-за отсутствия влаги и кислорода в леднике.

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Как только полиция подтвердила, что это был Насир Удин, местные жители начали предоставлять больше информации.

У погибшего была жена и двое детей. В день исчезновения он путешествовал верхом со своим братом Кассиром. Полиция сообщила, что семейная ссора заставила двоих мужчин покинуть свой дом.

Кассир Удин рассказал, что они прибыли в долину того утра, и где-то после обеда его брат вошел в пещеру. Когда брат не вернулся, Кассир говорит, что искал его в пещере и пошел за помощью к другим людям в этом районе, чтобы продолжить поиски. Но они так и не обнаружили его.

В разговоре с The Express Tribune Кассир добавил, что они с братом выбрали нетрадиционный маршрут через горы, чтобы избежать потенциальных угроз от нападавших. Он вспомнил, как слышал выстрелы на обратном пути. Пытаясь избежать нападающих, Насир попытался скрыться в ледяной пещере, и больше его никто не видел.

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Местные жители вспоминают, что спустя годы после исчезновения Насира его семья была вынуждена переселиться из долины в соседнюю местность из-за жестокой семейной ссоры. Его младший брат, Гардези, погиб в споре, описанном как спор за честь.

Сообщается, что и Насир Удин, и другой брат, Кассир Удин, скрывались. Абдул Азиз, полицейский в отставке из этого района, сказал, что присутствие полиции в регионе в конце 1990-х годов было ограничено, а многие уголовные дела оставались незарегистрированными или нераскрытыми.

Ранее сообщалось, что под льдом Антарктиды ученые обнаружили «потерянный мир».