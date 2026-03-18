В районе Анапы раздались взрывы: россияне заявляют об атаке дронов

Дрон / © ТСН.ua

В Краснодарском крае РФ, в том числе в районе Анапы и Витязево, раздалось около десяти взрывов .

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы со ссылкой на очевидцев.

По их словам, взрывы сопровождались яркими вспышками, которые были видны над акваторией Черного моря. Также местные жители услышали звук двигателя в небе.

В городе раздалась сирена воздушной тревоги.

Российская сторона заявляет, что противовоздушная оборона вроде бы сбивает украинские беспилотники.

В то же время, официальной информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

Ранее сообщалось, что дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины поразили одну из ключевых нефтетранспортных инфраструктур России - нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в Татарстане .

Мы ранее информировали, что в Сети появились изображения последствий удара дронов СБУ, повторно поразивших крупнейший в Черноморском регионе РФ нефтяной терминал «Таманнефтегаз» .