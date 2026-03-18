ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
10
Время на прочтение
1 мин

В районе Анапы раздались взрывы: россияне заявляют об атаке дронов

В районе российской Анапы прозвучала серия взрывов — местные власти заявляют о работе ПВО из-за якобы атаки беспилотников.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Краснодарском крае РФ, в том числе в районе Анапы и Витязево, раздалось около десяти взрывов .

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы со ссылкой на очевидцев.

По их словам, взрывы сопровождались яркими вспышками, которые были видны над акваторией Черного моря. Также местные жители услышали звук двигателя в небе.

В городе раздалась сирена воздушной тревоги.

Российская сторона заявляет, что противовоздушная оборона вроде бы сбивает украинские беспилотники.

В то же время, официальной информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

Ранее сообщалось, что дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины поразили одну из ключевых нефтетранспортных инфраструктур России - нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в Татарстане .

Мы ранее информировали, что в Сети появились изображения последствий удара дронов СБУ, повторно поразивших крупнейший в Черноморском регионе РФ нефтяной терминал «Таманнефтегаз» .

Дата публикации
Количество просмотров
10
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie