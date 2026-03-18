В районе Анапы раздались взрывы: россияне заявляют об атаке дронов
В районе российской Анапы прозвучала серия взрывов — местные власти заявляют о работе ПВО из-за якобы атаки беспилотников.
В Краснодарском крае РФ, в том числе в районе Анапы и Витязево, раздалось около десяти взрывов .
Об этом сообщают российские телеграмм-каналы со ссылкой на очевидцев.
По их словам, взрывы сопровождались яркими вспышками, которые были видны над акваторией Черного моря. Также местные жители услышали звук двигателя в небе.
В городе раздалась сирена воздушной тревоги.
Российская сторона заявляет, что противовоздушная оборона вроде бы сбивает украинские беспилотники.
В то же время, официальной информации о пострадавших или разрушениях пока нет.
Ранее сообщалось, что дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины поразили одну из ключевых нефтетранспортных инфраструктур России - нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в Татарстане .
Мы ранее информировали, что в Сети появились изображения последствий удара дронов СБУ, повторно поразивших крупнейший в Черноморском регионе РФ нефтяной терминал «Таманнефтегаз» .