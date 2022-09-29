В районе утечки газа из "Северных потоков" были замечены российские корабли — CNN

Представители европейской службы безопасности наблюдали вспомогательные корабли ВМС России возле утечек в трубопроводах Nord Stream, которые, вероятно, были вызваны подводными взрывами.

Об этом сообщил в четверг, 29 сентября, CNN со ссылкой на двух представителей западной разведки и еще один источник, осведомленный по этому вопросу.

Представители европейской службы безопасности наблюдали вспомогательные корабли ВМС России в начале этой недели – в понедельник и вторник. Пока не ясно, имели ли они какое-либо отношение к этим взрывам, но это один из многих факторов, которые следователи будут изучать.

На прошлой неделе неподалеку от районов, где произошли утечки газа, также наблюдали российские подлодки, сообщил CNN один из сотрудников разведки.

По словам одного датского военного чиновника, российские корабли регулярно действуют в этом районе. Однако он подчеркнул, что присутствие кораблей не обязательно свидетельствует о том, что Россия нанесла ущерб.

“Мы видим их еженедельно. В последние годы активность России в Балтийском море выросла. Они довольно часто проверяют нашу бдительность – и в море, и в воздухе”, — цитирует слова военного чиновника CNN.

В то же время, такие наблюдения бросают дополнительные подозрения на Россию, у которой достаточно возможностей и мотивации намеренно повредить трубопроводы.

Представители США накануне отказались комментировать данные разведки о кораблях.

Ранее трое американских официальных лиц заявили, что США пока не имеют исчерпывающих объяснений того, что повлекло три отдельные и одновременные утечки в двух трубопроводах в понедельник, 26 сентября.

И Дания, и Швеция занимаются расследованием, но проверка места еще не проведена, подробности о том, что именно повлекло за собой взрывы, остаются неполными.

Один европейский чиновник сказал, что в датском правительстве проводится оценка, и для должного начала расследования может потребоваться до двух недель, поскольку давление в трубах затрудняет приближение к месту утечки, хотя другой источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что расследование может начаться уже в воскресенье.

Премьер-министры Дании и Швеции публично заявили во вторник, что утечки, вероятно, являются результатом умышленных действий, а не несчастных случаев, а служба безопасности Швеции заявила в заявлении в среду, что нельзя исключать, "что за этим стоит иностранное государство".

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан во вторник вечером также назвал утечки "явным саботажем".

В то же время чиновники Запада пока не приписывают нападение России или какой-либо другой стране.

Напомним, из пробоин газопроводов до сих пор выходит технический газ на поверхность моря. И тем временем немецкая спецслужба предполагает, что магистрали разрушены окончательно и ввести их когда-нибудь в эксплуатацию будет невозможно.

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