В разрушенном наводнением доме в Германии нашли ценные нацистские артефакты

Самые старые документы были датированы 1928 годом.

В стене дома, разрушенного масштабным наводнением, нашли множество артефактов времен нацизма: противогазы, револьвер, документы и даже портрет Гитлера. Ценную находку для истории обнаружили в немецком городе Хаген, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия, за 14 миль к югу от Дортмунда.

Об этом сообщает The Sun.

Наводнение смыло покров из гипсокартона в стене здания. Артефакты обнаружил учитель истории, убирав в доме своей тети. Прежде всего он нашел в стене газету 1945 года. Это подтолкнуло мужчину к мысли, что там есть еще что-то ценное.

В тайнике были официальные документы, принадлежавшие нацистской Национал-социалистической рабочей партии (НСДАП), старые письма, противогазы и кастеты. Старые документы были датированы 1928 годом.

Ральф Бланк, руководитель городского архива в Хагене, заявил, что значительное количество материалов, которые были найдены, могли бросить в шахту члены Национал-социалистической организации народной помощи (NSV), основанной нацистами. Организация распространяла продукты питания и противогазы и осуществляла эвакуацию детей во время авиаударов в сельские районы. Она насчитывала около 17 млн членов в 1943 году.

The Sun

Цель NSV заключалась в том, чтобы вытеснить такие организации социального обеспечения, как Красный Крест и церковные благотворительные организации, а также распространять нацистскую идеологию.

Находки останутся в городском архиве, а часть документов покажут на выставке в местном музее. Историки пока не успели изучить все находки.

Мужчина и его тетя сказали, что не имели представления о нацистском наследстве за стеной. Семья приобрела дом в 1960-х годах.

Напомним, что в Германии будут судить 100-летнего охранника концлагеря.

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