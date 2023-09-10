В разведке Британии рассказали, как РФ планирует бороться с атаками беспилотников по аэропортам

Беспилотники, все чаще атакующие российские аэропорты, почти точно запускают с территории РФ.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter.

В сводке отмечают, что недалеко от границы с Эстонией, местный губернатор распорядился организовать "волонтерские патрули" для предотвращения дальнейших атак на военный аэродром "Кресты".

"Учитывая ограниченную дальность беспилотников-квадрокоптеров, их почти точно запускают с территории РФ", – отмечают аналитики.

По данным британских разведчиков, для борьбы с беспилотниками записалось около 800 человек. Их планируют разделять на группы по 50 и отдавать для патрулирования определенные зоны как приграничные районы, важные объекты инфраструктуры и аэродромы.

"Создание таких волонтерских патрулей, вероятно, станет элементом сдерживания и даст какую-то защиту от того, чтобы квадрокоптеры запускали непосредственно рядом с аэродромом", – пишет разведка.

Однако россиянам для защиты этих объектов все равно потребуются серьезные системы ПВО с радарами и более сложными средствами захвата цели.

Атаки на аэродромы в РФ

Напомним, что в последнее время в сети появилось много фотографий российской стратегической и тактической авиации, бережно устланной автомобильными шинами.

Ранее глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что в декабре 2022 года Украина атаковала российские военные аэродромы "Дягилево" (Рязанская область) и "Энгельс" (Саратовская область) с помощью модернизированных реактивных беспилотников советского производства Ту-141 "Стриж".

Также добавим, что Россия в результате недавней массированной атаки беспилотников потеряла шесть транспортных самолетов Ил-76. Речь идет о тех же самолетах, которые в начале полномасштабной войны пытались сесть на аэродромы в Киеве и Гостомеле и высадить десант на парашютах.

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